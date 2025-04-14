İstanbul'da on binler Gazze için yürüdü!

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısı üzerine on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Beyazıt ve Sultanahmet Meydanı'nda toplandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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İsrail'in Gazze soykırımına tepki için on binler meydandaydı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısı üzerine onbinlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırıma tepki için tarihi Beyazıt ve Sultanahmet Meydanı'nda toplandı.

İsrail protestosu için meydan tıklım tıklım doldu. Ayasofya'ya yürüyen on binlerce kişi İsrail'e tepki gösterdi. Avrupa'nın birçok kenti ile Konya ve Malatya'da da vatandaşlar İsrail'in katliamını protesto etti.

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