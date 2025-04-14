Altın nakliyle mucize yaşadı: 30 yıl sonra ilk kez iki gözü kapalı uyuyabildi!

Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Sol gözünü kapatma yetisini kaybetti. Operasyonla göz kapağına altın nakledildi. 30 yıl sonra iki gözü kapalı uyuyabildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Eskişehir'de 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, küçük yaşta felç oldu. Yüzünün simetrisi bozuldu. 30 yıl bir gözü açık uyudu.

Ama tavsiye üzerine Dr. Yunus Çınar'a koştu. Göz kapağına konulan altın implantasyon ve ağız köşesine yapılan yama ile şifa buldu.

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