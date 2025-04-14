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Isparta'da kahreden kaza! Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti

Isparta’da Ramazan Kaya’nın kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada, yanındaki eşi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

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Isparta’da kahreden kaza! Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti

Acı olay Isparta'da yaşandı. Ramazan Kaya'nın (39) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Yanındaki eşi Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya, olay yerinde can verdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı Ramazan Kaya, oğlu Selim Ege (5), tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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