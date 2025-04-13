Esenler'de sokak ortasında vahşet! Önce eşini bıçakladı sonra kendine zarar verdi

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki Şaban Yaztırmak eşi Sevilay Yaztırmak'ı bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. Kadın yerde yaralı şekilde yatarken tekme atan Şaban Yaztırmak, çevreden müdahale etmek isteyenleri tehdit ederek yaklaştırmadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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İstanbul Esenler'de yaşayan Şaban Yaztırmak (37), dün akşam boşanma aşamasındaki eşi Sevilay Yaztırmak'ı (34) bıçakla yaraladı. Yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilen cani, yaralı eşiyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilay Yaztırmak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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