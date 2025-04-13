İstanbul'da dehşet anları! Kız arkadaşını ve tartıştığı annesini çekiçle katletti

İstanbul’da 17 yaşındaki saplantılı sevgili H.E. cinnet geçirdi. Kız arkadaşı M.N.G.’nin tartıştığı annesini çekiçle katletti. Sonra da genç kızı boğazından bıçaklayıp yaraladı. Ardından intihar ihbarı verdirdi.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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Tüyleri ürperten olay, önceki gün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. H.E. (17), kız arkadaşı olduğu öne sürülen M.N.G.'yi (17) görmek için evine gitti. İddiaya göre; evde genç kızın annesi Sevda G. vardı. İkili arasında kavga çıktı. H.E., eline aldığı çekiçle Sevda G.'ye vurdu. Bir süre sonra eve gelen sevgilisi M.N.G.'nin boynuna bıçak dayadı.

H.E. genç kıza, "Hemen annenin telefonundan polisi ara, intihara kalktım de" dedi. Korkuyla polisi arayan M.N.G., "Boynumdan bıçaklandım, annem içeride yatıyor" diyerek polisi aradı. Ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı. Sevda G, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

ÇEKİÇ ÇÖPTEN ÇIKTI

M.N.G, "İşten eve geldim. Kapı zilini çaldım. Kapı içeriden açıldı. Eski sevgilim, odadan bir anda çıktı. Boğazıma bıçak dayadı. Annemi mutfakta kanlar içinde yattığını gördüm. H.E., annemin telefonundan polisi arayıp intihar süsü vererek ihbarda bulunmamı söyledi. Sonra da kaçtı" dedi.

Polis, H.E.'yi gözaltına aldı. Kanlı çekiç, çöp konteynerinden çıktı.

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