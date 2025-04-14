takvim-logo

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı! Yaralı var mı?

Bağcılar'da bir oto galeriye yaya olarak gelen şüpheli, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcıyı iş yerine attıktan sonra kaçtı. Patlama nedeniyle iş yerinin tüm camları kırıldı. Olayda yaralanan kimse olmadı.

DHA
DHA
ABONE OL
Bağcılar’da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı! Yaralı var mı?

Olay bugün saat 16.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerindeki bir oto galericiler sitesinde meydana geldi.

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı bomba saldırısı

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)

Site içerisindeki bir galeriye yaya olarak gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı. Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı.

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)

Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi.

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)

İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN