Bağcılar’da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı! Yaralı var mı?

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 00:46

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı. (DHA)

Site içerisindeki bir galeriye yaya olarak gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı. Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı.