Canımız yandı! Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Sevda Özkaya hayatını kaybetti

Başıboş köpek sorunu yine can yaktı. Üniversite öğrencisi Sevda Özkaya, sahipsiz hayvanların saldırısına uğradı. Can havliyle yola atladı. İki otomobil çarptı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Yürek yakan olay Şanlıurfa-Mardin kara yolunda yaşandı. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi. Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya'ya, Kemal A.'nın, kullandığı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri Özkaya'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan talihsiz Sevda Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sürücü, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YİNE SAHİPSİZ KÖPEK FACİASI!

Sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayan Baba Cemil Özkaya, "Kızımın ölümüne neden olan olayda ve ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçiyiz" dedi.

"CİĞERİM YANIYOR"

Acılı Anne Emine Özkaya gözyaşlarına boğularak, "Ciğerim yanıyor. Kızım sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir-iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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