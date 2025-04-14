Bağcılar'da temizlik işçileri 10 ton çöp içinde 100 bin TL'yi aradı!

İstanbul Bağcılar’da telefon ticareti yapan Ali Tek, yanlışlıkla 100 bin lirayı çöpe attı. Bağcılar Belediyesi temizlik ekipleri, parayı bulmak için yoğun bir çaba sarf etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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İstanbul Bağcılar'da telefon alım satımı yapan Ali Tek, yanlışlıkla 100 bin lirayı çöpe attı. İhbar üzerine Bağcılar Belediyesi temizlik işçileri, parayı bulmak için seferber oldu.

15 personelin iş makineleriyle birlikte yaptığı bir saatlik arama sonucunda 10 ton çöp içinde bulunan para sahibine teslim edildi.

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