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Ankara'da akran kabusu! Kız öğrenciyi darp ederek zorla özür dilettiler

Ankara’da bir grup liseli kız öğrenci, parkta tokat attıkları akranlarını kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

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takvim.com.tr GAZETE
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Ankara’da akran kabusu! Kız öğrenciyi darp ederek zorla özür dilettiler

Ankara'da yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 kız öğrenci, bir akranlarını parkta saçından sürükleyip tekmeledi. Zorla özür dilettirip tehditler savurdu.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

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