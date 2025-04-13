Ankara'da akran kabusu! Kız öğrenciyi darp ederek zorla özür dilettiler
Ankara’da bir grup liseli kız öğrenci, parkta tokat attıkları akranlarını kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
Ankara'da yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 kız öğrenci, bir akranlarını parkta saçından sürükleyip tekmeledi. Zorla özür dilettirip tehditler savurdu.
Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.