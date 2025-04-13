Genç kıza kabusu yaşatan metrobüs gaspçısına 11 yıl hapis!
İstanbul Şişli'de korkun bir olay yaşandı. Yusuf K. (43), geçtiğimiz kasım ayında metrobüs durağında yolda yürüyen Zeynep K.'yı merdivenlerin arkasına götürerek tehdit etmişti. Yusuf K. hakkında 11 yıl hapis cezası kararı verdi.
İstanbul Şişli'de Yusuf K. (43), geçtiğimiz kasım ayında metrobüs durağında yolda yürüyen Zeynep K.'yı merdivenlerinin arkasına götürdü. Genç kadının boğazına bıçak dayayıp "Neyin varsa çıkar, yüzünü paramparça ederim" diyerek korkuttu.
Bileklik ve kolyesini çalıp kaçtı. Zeynep K., şahıstan şikâyetçi oldu. Mahkeme, Yusuf K. hakkında 11 yıl hapis cezası kararı verdi.
ARMAĞAN YILMAZ