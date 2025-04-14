Mersin'de korkunç kaza: Yaralılar el ele yardım bekledi
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp karşı şeride fırladı. Kazada yaralanan biri kadın 2 kişi yola savruldu. Sağlık ekiplerini el ele bekleyen yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Mersin'de kontrolden çıkan bir otomobil, direğe çarpıp karşı şeride fırladı. Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi yola savrularak yaralandı.
İkisi de yerde yatarken bir an olsun ellerini bırakmadı. Sağlık ekiplerini el ele bekleyen yaralıların iyi olduğu açıklandı.