Mersin'de korkunç kaza: Yaralılar el ele yardım bekledi

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp karşı şeride fırladı. Kazada yaralanan biri kadın 2 kişi yola savruldu. Sağlık ekiplerini el ele bekleyen yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Mersin'de kontrolden çıkan bir otomobil, direğe çarpıp karşı şeride fırladı. Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi yola savrularak yaralandı.



İkisi de yerde yatarken bir an olsun ellerini bırakmadı. Sağlık ekiplerini el ele bekleyen yaralıların iyi olduğu açıklandı.

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