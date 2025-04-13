Sivas’ta nisan ayında kış havası: Termometreler -17 dereceyi gösterdi

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kent merkezinde soğuk havanın etkisini gösterdiği şehirde, Nuri Demirağ Havalimanı’nda sıcaklık eksi 17.3 dereceye kadar düştü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta, kar yağışı dün de etkili oldu. Önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyu sürerken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kent merkezinden daha yüksek rakımda yer alan Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölgede ise sıcaklık eksi 17.3 derece ölçüldü. Bu arada soğuk havaların artık Türkiye'yi terk edeceği ve önümüzdeki hafta 20'li derecelere çıkan sıcaklıklarla baharın geleceği belirtiliyor.

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