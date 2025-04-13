Konya'da kadın hastalara yönelik utanç yazışmaları! Görevden alınan doktorların sözleri kan dondurdu

Hastanede WhatsApp grubu oluşturan doktorlar, kadın hastalarla ilgili ahlaksız paylaşımlar yaparken yakalandı.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp grubunda hastalarla ilgili yapılan yorumlar şok etkisi yarattı.

Sosyal medyaya yansıyan mesajlaşma görüntülerinde doktorların 'Sarışın fena', 'Tişörtten görünüyordu', 'Hayatımın aşkını kaçırttınız' gibi ifadeler kullandığı görüldü. Doktorların muayene için kendilerine gelen kadın hastaların fiziki özelliklerine birbirlerine anlatması mesajlara yansıdı.

"TİŞÖRTTEN GÖRÜNÜYORDU"

Sosyal medyaya yansıyan mesajlaşma görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor. 'Test istedim, pazartesi gelecek, topluca bi baksak', 'sabah sabah gelen hastaya bak, gluteal kavis görünüyor hava buzz' gibi ifadelerin yer aldığı görülüyor.



AÇIĞA ALINDILAR

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı, 2 asistan doktoru yapılan incelemenin ardından görevden uzaklaştırıldı. Asistanların cildiye bölümünde görev yaptığı belirtildi.



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