İzmir'de feci kaza: Elektrik direğine çarpan iki genç hayatını kaybetti
Umut Erkan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarptı. Yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan ile olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde Umut Erkan (21) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan sürücü Umut Erkan ve kuzeni Efe Kamil Erkan'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kuzenin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.