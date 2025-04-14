Çatalca'da acı olay! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledildi | Acılı anne isyan etti: Katil bir an önce bulunsun

Sinem Çesim iddiaya göre, ayrılmak istediği ve son kez konuşmak üzere Çatalca'da buluştuğu erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kızının katilinin bir an önce bulunmasını isteyen Sultan Çeşim, 'Kızımı öldürenin annesine seslenmek istiyorum. Ben kızımın cesedini götürdüm, gömdüm ama onlar oğlunun cesedini görmesin. Bunu istiyorum. Başka annelerin ağlamasını istemiyorum. Yani devlet bu olaya bir çözüm bulsun. Bugün benim kızım yarın başkasının kızı' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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İstanbul Çatalca'da Sinem Çesim (27), ayrılmak istediği ve son kez konuşmak üzere buluştuğu ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi.

Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Genç kadının cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedildi. Acılı anne Sultan Çeşim, "Kızımın katili biran önce bulunsun" dedi.

Baba Hasan, "Yurt dışına mı kaçtı? Nereye kaçtı? Ben burada anasına, babasına da sesleniyorum. Eğer biliyorlarsa bu çocuğu getirip kendi elleriyle teslim etsinler" şeklinde konuştu.

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