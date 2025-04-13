Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Genç kız, arkadaşlarıyla kazadan bir kaç dakika önce güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte otobüsten inen genç kız, yolun kenarından yürürken görülürken orta refüjde ise bir sokak köpeğinin olduğu gözlendi. Kaza sonrası bölgedeki işyerinden çıkan vatandaşların, kaza bölgesine koştukları gözlendi.