Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti! Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Başıboş köpeklerin saldırısından kurtulmak için kendisini yola atan Harran Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Sevda Özkaya hayatını kaybetti. Genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinin önünde yaşandı. İddiaya göre otobüsten inen 3 kız arkadaş, Harran Üniversitesi karşısında kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Can havliyle yola atlayan kızlardan Sevda Özkaya (27), Kemal A.'nın kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.