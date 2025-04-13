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Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti! Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Başıboş köpeklerin saldırısından kurtulmak için kendisini yola atan Harran Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Sevda Özkaya hayatını kaybetti. Genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinin önünde yaşandı. İddiaya göre otobüsten inen 3 kız arkadaş, Harran Üniversitesi karşısında kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Hayatını kaybeden Sevda Özkaya (İHA)Hayatını kaybeden Sevda Özkaya (İHA)

Can havliyle yola atlayan kızlardan Sevda Özkaya (27), Kemal A.'nın kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Genç kız, arkadaşlarıyla kazadan bir kaç dakika önce güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte otobüsten inen genç kız, yolun kenarından yürürken görülürken orta refüjde ise bir sokak köpeğinin olduğu gözlendi. Kaza sonrası bölgedeki işyerinden çıkan vatandaşların, kaza bölgesine koştukları gözlendi.

Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)Başıboş köpekler saldırdı hayatını kaybetti (İHA)

Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç kızın Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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