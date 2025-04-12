Malatya'da cani koca 8 aylık hamile eşini katletti!

Malatya'da eşiyle arasında tartışma çıkan Alican Kızılay (25), eline aldığı silahla 8 aylık hamile Beste'yi başından vurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Malatya Bahçelievler'de Alican Kızılay (25) ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay (22) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Öfkesinden deliren koca, eline aldığı silahla eşi Beste'yi başından vurdu. İhbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Beste Kızılay'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz Beste Kızılay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alican Kızılay gözaltına alındı.

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