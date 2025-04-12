Gaziantep'te acı olay: Lastiği patlayan araç tıstık bahçesine uçtu!

Gaziantep'te Cuma Ö. idaresindeki otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), hastaneye kaldırıldı. Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Acı olay Gaziantep Nizip- Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında yaşandı. Cuma Ö. idaresindeki otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.



Otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durdu. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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