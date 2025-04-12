DNA sonuçları 11 yıllık Zehra cinayeti çözdü: Ölüm şekli Narin Güran'ı hatırlattı!

Zehra'nın boynunda, çuvalda Topdağ'a ait DNA çıktığı belirtildi. Zehra Topdağ (6) cinayetiyle ilgili üvey anne Ceylan, amca İsmail, yenge Kadriye ve amcasının oğlu Hasan Topdağ tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Şanlıurfa'da 11 yıl önce ortadan kaybolduktan sonra cesedi çuvala sarılı halde bulunan Zehra Topdağ (6) cinayetiyle ilgili üvey anne Ceylan, amca İsmail, yenge Kadriye ve amcasının oğlu Hasan Topdağ tutuklandı.



Zehra'nın boynunda, çuvalda Topdağ'a ait DNA çıktığı belirtildi. Zehra'nın görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü öne sürüldü. Zehra'nın ölüm şekli Narin Güran cinayetini akıllara getirdi.

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