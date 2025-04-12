Dolandırıcıların yeni taktiği Sevgi öğretmene hayatının şokunu yaşattı: 700 bin lira kaptırdı!

Taktik değiştiren dolandırıcılar, sınıf öğretmeni Sevgi Toros Gazi’yi ‘banka görevlisiyiz’ diye aradı. Adına kredi çekildiğini söyledi. Engellemek için bilgi ve onay kodu aldı. 700 bin lirasını kaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Tele dolandırıcılarda hile bitmiyor! Antalya Manavgat'ta yaşayan sınıf öğretmeni Sevgi Toros Gazi, MS hastalığıyla mücadele ediyor. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası. Baston yardımıyla görevine devam ediyor. Geçtiğimiz gün dolandırıcılar, Sevgi Toros Gazi'yi bankacı olarak tanıtıp telefonla aradı. Banka hesaplarında bir hareket olduğunu ve adına kredi çekildiğini söyledi. İşlem size ait degilse durduralım hemen dedi.



Dolandırıcılar, öğretmenin bilgi ve onay kodunu istedi. Paniğe kapılan öğretmen, verdiği bilgiler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcılar, Sevgi öğretmenin 2 ayrı banka hesabından 500 bin lira kredi ve 200 bin lira değerindeki döviz birikimini kendi hesaplarına aktardı.



'NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Olayı anlatan Sevgi Öğretmen, "Telefondaki bayan, bir bankanın şubesinden benim adıma yüklü miktarda kredi çekilmekte olduğunu, eğer bu işlem bilgim dışında yapılıyorsa bana yardımcı olacağını ve kredi çekimini engelleyeceğini söyledi. Bu süreçte beni bankada görevli olduğunu belirttiği bir kişiye de bağladı. Telefonuma gelecek şifreleri kendilerine bildirmemi istedi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığımı anladım. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Benim evime sadece benim maaşım giriyor. Benim çekilen kredileri ödemem mümkün değil" şeklinde konuştu.

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