Minguzzi cinayetinin duruşması görüldü! Katillerini öven ve aileyi tehdit eden şüpheliler de yakalandı!

Şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet, bit pazarında bıçaklanarak katledildi. Zanlılar da onun gibi henüz 15’indeydi. İşte o 2 katil, ilk kez mahkemeye getirildi. Tehdit alan Minguzzi Ailesi korumayla geldi. Talihsiz çocuğun mezarının tahrip edildiği öğrenildi. Hatta sanık yakınlarının, tüfek resimleri gönderdiği belirtildi. Gergin duruşma 8 Mayıs’a ertelendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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15 yaşında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri dün ilk kez hakım karşısına çıktı. Acılı Teyze Aylin Akıncılar gözyaşları içinde isyan etti: Zanlılar yüzümüze bakıp nispet yaparcasına sırıttı.



TÜRKİYE'NİN DAVASI

Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden 2 cani için hesap vakti geldi. Katiller dün hakim karşısına geçti. Acılı ailenin yakınları ile birbirinden ünlü isimler adliyeye akın etti. Anne ve babanın feryatları yürekleri deldi. Savcı her 2 sanık için yaş tespiti talep ederken hakim davayı 8 Mayıs'a erteledi.



5 VİCDANSIZ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine "Size cehennemi yaşatacağız" şeklinde tehdit mesajları atan ve canileri öven B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı zanlıların yakalandığını açıkladı.



Tarihler 24 Ocak 2025'i gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Mattia Ahmet Minguzzi (15) adlı genç, kaykayına parça almak için 2 arkadaşıyla Kadıköy'deki bit pazarına gitti. Tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atıp bıçakla saldırı düzenledi. Akciğeri, böbreği ve kalbinden yaralanan Mattia hayatını kaybetti. İşte dün Mattia'yı öldüren Berkay B. ve Umutcan B. için dün hesap vaktiydi.



ÜNLÜ İSİMLER DE VARDI

Adres, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Mattia'nın ailesi yoğun güvenlik ömleri arasında duruşma salonuna girdi. Bu sırada hem yakınları hem de birbirinden ünlü isimler aileye destek verdi. Bu nedenle mahkeme salonuna basın mensupları, katılma talebi sunan avukatlar ve vatandaşlar alınmadı. Ardından sanıklar U.B. ve B.B., savunmalarını yapmaya başladı. Duruşmada sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından tanık ifadelerine geçildi.



EN AĞIR CEZAYI ALMALILAR

Bir tanığın dinlenmesinden sonra Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı her iki sanık için yaş tespiti isterken duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Bu arada Minguzzi Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir şunları dedi: Biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır ceza 24 yıl hapis. Bizim de mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak.



VANDALLAR

Dün 2 katil hakim karşısına çıktı. Ancak bu sırada korkunç bir olay yaşandı. Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmanın başlamasına dakikalar kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiğini, saldırının duruşma öncesi aileye mesaj gönderme amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri talihsiz yavrunun mezarını onarırken savcılık da düğmeye bastı. Savcılık hem aileye yönelik tehditler hem de mezara yapılan saldırıyla ilgili iki ayrı soruşturma açtı.



BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Minguzzi Ailesi, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Katillerin yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, infaz sisteminde tıkanan noktaların yasal bir revizyonla düzenlenmesi için talimat verdi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu. SEDA NUR GÜNAYDIN-HUZEYFE ATICI

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