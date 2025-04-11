Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı ve kim elendi? 11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel’in sunumuyla seyirciler ile buluşuyor. Haftanın final gününde gelinler Asena, Nur, Sahra ve Ezgi, hem yaptıkları yemeklerle hem de aldıkları puanlarla öne geçmeye çalışıyor. Peki Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı ve kim elendi? İşte 11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!
Gelinim Mutfakta'da 11 Nisan Cuma günü haftanın final bölümü yayınlandı. Ezgi, Nur, Sahra ve Asena arasındaki rekabet, haftanın son gününde zirveye çıktı. 7-11 Nisan haftasında elenen gelin ve 10 altın bileziğin sahibi olan isim belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı ve kim elendi? İşte merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde, günün birincisi yine Sahra ve Ezgi arasında belirlendi. Bugün yapılan kura sonucunda, Sahra birinci olarak çıktı ve çeyrek altını kazandı.
Ayrıca Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı belli oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan Ezgi, 93 puanla hem haftanın birincisi oldu hem de 10 altın bileziğin sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Ezgi'nin toplam bilezik sayısı 240'a yükseldi. Yarışmada 14 puan farkla ikinci sırada yer alan Asena ise bilezik ödülünü kaçırdı ancak haftayı ikincilikle tamamladı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Nur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Ezgi: 20 puanla günü tamamladı, haftalık toplamda 93 puanla birinci oldu.
Asena: Günün birincilerinden biri olarak 20 puan aldı, haftayı 79 puanla ikinci sırada bitirdi.
Sahra: Günlük 10 puanla haftayı 77 puanla tamamladı.
Nur: Son gün 14 puan aldı, haftalık toplamda 63 puanla yarışmaya veda etti.