Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı ve kim elendi? 11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:47

Gelinim Mutfakta 'da 11 Nisan Cuma günü haftanın final bölümü yayınlandı. Ezgi, Nur, Sahra ve Asena arasındaki rekabet, haftanın son gününde zirveye çıktı. 7-11 Nisan haftasında elenen gelin ve 10 altın bileziğin sahibi olan isim belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı ve kim elendi? İşte merak edilenler...

(Kaynak: Gelinim Mutfakta)

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde, günün birincisi yine Sahra ve Ezgi arasında belirlendi. Bugün yapılan kura sonucunda, Sahra birinci olarak çıktı ve çeyrek altını kazandı.

Ayrıca Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı belli oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan Ezgi, 93 puanla hem haftanın birincisi oldu hem de 10 altın bileziğin sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Ezgi'nin toplam bilezik sayısı 240'a yükseldi. Yarışmada 14 puan farkla ikinci sırada yer alan Asena ise bilezik ödülünü kaçırdı ancak haftayı ikincilikle tamamladı.