Adana’da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:30

Adana'da katliam gibi kaza (DHA)



İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.