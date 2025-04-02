Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.