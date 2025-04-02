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Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
DHA
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Adana’da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi.

Adana'da katliam gibi kaza (DHA)Adana'da katliam gibi kaza (DHA)

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da katliam gibi kaza (DHA)Adana'da katliam gibi kaza (DHA)

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Adana'da katliam gibi kaza (DHA)Adana'da katliam gibi kaza (DHA)

Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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