Sabancı'larda kriz var! "Nazlı" gelin sinirlendi: Hesapları tek tek sildi

Arzu Sabancı, oğlu Hacı’nın evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Uzay’ı kabullendi. Ancak iddiaya göre gelini Nazlı sinirlendi. Instagram’da adını kayınvalidesi ve Uzay’la ilgili haberlere ekleyen hesapları tek tek sildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri sürpriz torun şoku yaşadı. Her şey Fatma Demir adlı kadının iddiası ile başladı. Demir, Ömer- Arzu Sabancı çiftinin büyük oğlu Hacı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı.



Gözler Hacı Sabancı'ya odaklandı. Hacı Sabancı'nın avukatları ise "Yüzde 99.9 yeterli değildir" şeklinde açıklama yaptı. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı ise Instagram hesabından "Sabancı" soyadını kaldırdı. Bir süre sonra soyadını tekrar yazdı. Önceki gün ise babaanne Arzu Sabancı torunu Uzay'ı aileyle tanıştırmak için düğmeye bastı. Ancak bu durum bir kez daha Nazlı'nın tepkisine yol açtı.



İddiaya göre Nazlı Sabancı, Instagram'da 'Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabul ettiği' haberlerine etiketlenince düğmeye bastı. Adının söz konusu haberde anılmaması için gönderileri sildiği ortaya çıktı. Ayrıca Nazlı Sabancı'nın o haberleri profilinden silmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu durum Sabancılar'da kriz var yorumlarına yol açtı.



Hacı- Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında Sabancı Yalısı'nda evlendi. Bir kızları dünyaya geldi. Nazlı Sabancı, kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdi. Ancak kayınvalide eşinin evlilik dışı oğlunu kabullenince gerildi.

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