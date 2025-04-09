Maltepe'deki huzurevinde yangın paniği!
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.' denildi.
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.