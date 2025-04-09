Maltepe’deki huzurevinde yangın paniği!

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.



17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05.10 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinin mutfak bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmaktadır. Dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir."

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