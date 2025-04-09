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Maltepe'deki huzurevinde yangın paniği!

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.' denildi.

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Maltepe’deki huzurevinde yangın paniği!

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde yangın çıktı.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)Maltepe'de huzurevinde yangın (DHA)

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05.10 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinin mutfak bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmaktadır. Dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir."

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