Mathieu tüm yardım tekliflerini reddetti: Tezgahtarlık yapmaya başladı!

Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanan Fransız eski milli futbolcu Jeremy Mathieu, mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Fransız eski milli futbolcu Jeremy Mathieu, şimdi Marsilya'da bir mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başladı.



L'Equipe'te yer alan habere göre; bonservisine toplamda 25 milyon Euro harcanan Jeremy Mathieu'nun mağazadaki departmanları ve ekipleri organize eden başarılı bir çalışan olduğuna dikkat çekildi. Bugüne kadar 70 milyon euroluk bir servet kazanan ancak hatalı yatırımlar nedeniyle sıfırı tüketen Fransız, antrenörlük kursuna da gittiğini söyledi. Bu durumun geçici olduğunu belirten Jeremy Mathieu, "Hayat bazen hayalleriniz gibi olmaz" dedi.

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