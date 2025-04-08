Diyarbakır'da sokak ortasında dehşet anları! Kız kaçırma olayında iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da korkunç bir olay meydana geldi. İki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i olaya müdahale etmeye çalışan polis olmak üzere 10 kişi yaralandı. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dehşet anları yaşandı. İki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
KIZ KAÇIRMA OLAYINDA KURŞUN YAĞMURU
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavga sırasında olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B.ve Ş.B. ile diğer gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralandı. Seken kurşunlar bazı çevrede park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.
1'İ POLİS 9 YARALI
Dehşet dolu silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı, Görüntülerde silahla vurulduğu anlaşılan bir kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis memuru E.E. ile taraflardan S.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.