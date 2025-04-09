KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Bayram hangi gün, 9 gün tatil olur mu? Kurban Bayramı tatili hangi ay?

Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşlar 2025 Kurban Bayramı’nın hangi ayda olduğunu merak ediyor. Öğrencilerden memurlara, özel sektör çalışanlarından tatil planı yapanlara kadar birçok kişi, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı 2025 hangi gün, tatil kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte konuya dair detaylar…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 10:00

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı dini günler takvimi ile birlikte Kurban Bayramı'nın tarihleri açıklandı. Bayramın ne zaman başlayacağı ve hangi günlere denk geldiği belirlenirken vatandaşlar şimdi gözlerini bayram tatiline çevirdi. Özellikle kamu çalışanları ve öğrenciler, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini ve resmi tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyor. Peki Kurban Bayramı hangi gün? İşte 2025 resmi tatil takvimi!

(Kaynak: AA) 2025 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi ile birlikte Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği belli oldu. Buna göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor.