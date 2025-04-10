Kraliyet görevini bırakan Prens Harry devlet koruması istiyor!

Ailesiyle birlikte tehdit altında olduğunu savunan Prens Harry, İngiltere ziyaretlerinde devlet korumasını geri alabilmek için yargıya gitti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşınan Prens Harry, İngiltere ziyaretlerinde devlet korumasını geri alabilmek için yargıya gitti. Mahkeme kararına itiraz eden Harry, ailesiyle birlikte tehdit altında olduğunu savunuyor. Ancak bu dava, skandallarıyla ünlenen Prens'in ilk olağanüstü davası değil.



İngiltere Prensi Harry, tekrar devlet koruması alabilmek için temyiz mahkemesine başvurdu. 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşınan Harry, bu kararla birlikte kamu kaynaklı güvenlik hakkını da kaybetmişti. Kral Charles, oğlunun dava açmasına çok sert tepki gösterdiği belirtildi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılacağı iddia edilmişti.

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