İzmirli çift ev alma hayali kurarken dolandırıcı kurbanı oldu: 14 Milyona yakın para kaptırdılar

İzmirli çift, Karadağ’dan ev almak istedi. Aracıya 325 bin Euro yaklaşık 13 milyon 500 bin TL gönderdi. Ancak dolandırıldıklarını öğrenince şoka girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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İskender (61) ve Dürdane Gürkan (60) çifti emekli olup oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Bu ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı.



İddiaya göre Gürkan çifti, ev alması için 25 bin Euro'yu elden, 300 bin Euro'yu ise banka aracılığıyla olmak üzere Çınar Ş.'ye yolladı. Ancak ortada ne ev vardı ne de Çınar! Dolandırıldıklarını anlayan çift suç duyurusunda bulunup şu ifadeleri kullandı: Söz konusu şahısla hiç yüz yüze görüşemedik. 'Parayı ödeyeceğim, kusura bakmayın' diyor, bizi oyalıyor. Mağduruz

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