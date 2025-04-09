İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrenci 4 metre yükseklikten düştü

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 11:53

Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampus ü'nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrenci yükseklikten düştü (DHA)

İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrenci yükseklikten düştü (DHA)

Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.