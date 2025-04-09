İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrenci 4 metre yükseklikten düştü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde köpeklerden kaçmak isteyen bir öğrenci iddiaya göre 4 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşerek yaralanan öğrenci olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampusü'nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı.
Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.