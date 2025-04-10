Gaziantep'te vahşet: Kayıp aranan gencin cesedi korkunç halde bulundu!

Gaziantep'te kayıp ihbarı yapılan Ömer İzzetoğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gencin cesedine parçalara bölünmüş halde ve evin havalandırma boşluğunda üzeri toprak örtülü halde ulaşıldı. Öldürülen yazılımcının eşi M.İ. ve 5 kişi, gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Gaziantep'te M.İ. (30), polis merkezine giderek Suriyeli yazılımcı eşi Ömer İzzetoğlu (34) için kayıp ihbarı yaptı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını taradı. Evinde bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen gencin cesedine parçalara bölünmüş halde ve evin havalandırma boşluğunda üzeri toprak örtülü halde ulaşıldı. Evdeki bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı anlaşıldı. İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye yollandı. Polis ekipleri, eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

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