Antalya'da acı olay: Yenidoğan uzmanı balkonda telefonla konuşurken 4. kattan düştü!

Yenidoğan Uzmanı Dr. Hamdi Oğrag (45), önceki gece hastaneden gelen telefona ailesi rahatsız olmasın diye balkonda cevap verdi. Konuşurken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Hamdi Oğrag (45), önceki gece hastaneden gelen telefona ailesi rahatsız olmasın diye balkonda cevap verdi. Konuşurken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası için hastane bahçesinde tören düzenlendi.



Meslektaşları, "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Bebeklerin yaşaması için 24 saat aralıksız çalışır hiçbir zaman bundan şikayet etmezdi. Ayrıca her zor durumdaki insanın yardımına koşar ihtiyacını karşılardı" dedi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, "Hamdi doktorumuz şehit olmuştur. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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