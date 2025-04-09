Kapıkule’ye rüşvet operasyonu!

Kapıkule Gümrük Kapısı’na kamera konup rüşvete suç üstü yapıldı. Para alışverişi görüntülenince 38 gümrük memuru gözaltına alındı. Binlerce euro rüşvet parasına da el kondu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Edirne'de emniyet ve jandarmanın birlikte yürüttüğü çalışmada, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin lira ele geçirildi. Rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN