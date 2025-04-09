Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Erken tatile yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, 'Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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"MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" haberlerine, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılının 2 Haziran'da değil daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takvime göre eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025'te sona erecektir" denildi.

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