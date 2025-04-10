Amasra'nın ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü oldu!

Bartın'da yaşayan Sevgül Hayal, ilçenin ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü oldu. İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, en büyük destekçisinin ise eşi ve iki çocuğu olduğunu belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Bartın Amasra'ya atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ilçenin ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü olarak tarihe geçti. Hayal'in ilk icraatı ise 'eviniz evimizdir' projesiydi. Genç emniyetçi, özellikle kadınların sorunlarını dinleyip dertlerine çare aradı. Ayrıca her fırsatta esnaf ziyareti yaptı. Bu arada İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, en büyük destekçisinin ise eşi ve iki çocuğu olduğunu belirtti. ALİ FAİK ALTAY

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