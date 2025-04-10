Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürmüştü! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürmüştü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener'in müebbet hapis cezası aldığı davanın gerekçesi açıklandı. Dosyadaki raporda dikkat çeken detaylar yer aldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 14:43

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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in müebbet hapis cezası aldığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Karara göre 31 Temmuz 2024'te anneannesi maktul Leyla Çetiner ile annesi müşteki Berrin Şener'in Bedirhan Şener ile görüşmek için evine gittikleri ve bu esnada Abdüllatif Şener'in aracı park etmek için binanın dışında olduğu belirtildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener olayın ardından yakalandı. (Takvim.com.tr) 9 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Sanık Şener'in babası Abdüllatif Şener'e ait silahla anneannesi Leyla Çetiner ve annesi Berrin Şener'e ateş açtığı aktarılan gerekçeli kararda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Leyla Çetiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı. Kararda Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Çetiner'in vücuduna 9 adet kurşun isabet ettiği belirtildi. Kararda, dava dosyasına sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporlar sunulduğu belirtildi. Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı anlaşılmıştır."