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2025 Aşure günü ne zaman, hangi aya denk geliyor? Diyanet'e göre Aşure gününün anlamı ve önemi!

İslam dünyasında Aşure Günü her yıl Muharrem ayının onuncu gününde kutlanıyor. Bu özel gün İslam inancında büyük bir manevi değere sahip ve tarihi olaylarla zenginleşmiştir. Peki 2025 Aşure Günü ne zaman, hangi aya denk geliyor? İşte merak edilenler.

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2025 Aşure günü ne zaman, hangi aya denk geliyor? Diyanet’e göre Aşure gününün anlamı ve önemi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hicri takvimin önemli günlerinden biri olan Aşure gününün 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edileceğini duyurdu. 2025 yılında, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşure günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Bu günde oruç tutmak ve aşure tatlısı yaparak komşularla paylaşmak geleneksel ibadetler arasındadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AŞURE KELİMESİNİN ANLAMI

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkum edilmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.