2025 Aşure günü ne zaman, hangi aya denk geliyor? Diyanet'e göre Aşure gününün anlamı ve önemi!
İslam dünyasında Aşure Günü her yıl Muharrem ayının onuncu gününde kutlanıyor. Bu özel gün İslam inancında büyük bir manevi değere sahip ve tarihi olaylarla zenginleşmiştir. Peki 2025 Aşure Günü ne zaman, hangi aya denk geliyor? İşte merak edilenler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hicri takvimin önemli günlerinden biri olan Aşure gününün 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edileceğini duyurdu. 2025 yılında, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.
Aşure günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Bu günde oruç tutmak ve aşure tatlısı yaparak komşularla paylaşmak geleneksel ibadetler arasındadır.
AŞURE KELİMESİNİN ANLAMI
Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)