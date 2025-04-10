Yenidoğan Çetesi'nin ikinci dalga operasyonunda yeni gelişme! İddianameler hazırlandı: Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden şahıs davada sanık olarak yer aldı

Türkiye'nin gündeminde oturan ve kan donduran detaylar ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Yenidoğan Çetesi davasında, 21’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ana dava sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle başlatılan yeni dava ise ana davayla birleştirildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de bu davada sanık olarak yer aldı.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 17:48

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Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 doktor, 5 sağlık personeli, 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına aldı. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması: İkinci dalga operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında iddianame. (DHA) Soruşturma sürecinde belirlenen 18 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 57 sayfalık iddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), olaydan zarar gören taraf olarak yer aldı. 13 kişi ise dosyada sanık sıfatıyla yer aldı.İddianamede ayrıca Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava dosyasındaki tıbbi uzman raporları, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporu, şüpheli ifadeleri ve tape kayıtlarında adı geçen ancak mevcut kamu davasında yargılanmayan bazı kişilerle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması: İkinci dalga operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında iddianame. (DHA) YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTUĞU KAYDEDİLDİ Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin'in, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Diğer yandan iddianamede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası Yavuz Ç. ile 110 kez ve savcının yanına birlikte gittiği şüpheli avukat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez irtibata geçtiği belirtildi. Sanık Zengin'in, sanık Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edecek düzeyde örgüt üyesini sahiplenmesi değerlendirildiğinde, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı ancak eylemleriyle suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu iddianamede kaydedildi.