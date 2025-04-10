10 milyar izlenmesi olan çılgın internet fenomenin yeni durağı belli oldu: Türkiye

10 milyardan fazla izlenmeye ulaşan internet fenomeni Miles Moretti, Apple CEO’su Tim Cook’a “Sence sıradaki durağım neresi olmalı?” diye sordu. Dünyanın en çok kazanan CEO’sunun cevabı ise sosyal medyada on binlerce beğeni aldı: Türkiye

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Mıles Moretti, çılgın videolarıyla dikkat çeken bir fenomen. Bugüne kadar çektiği videolar 10 milyarı aştı. Yaklaşık 15 milyon dolar kazanan Moretti, geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında çok ünlü biriyle karşılaştı. Elindeki iPhone'la içerik üreten Moretti, Apple'ın CEO'su Tim Cook'la girdiği kısa sohbette videolarının sırrını paylaştı ve yeni projesinin ilk ön izlemesini bizzat ona gösterdi. Sohbet sırasında Moretti, "Tüm videolarımı bu telefonla çekiyorum. Rastgele birini buluyorum, telefonumu veriyorum ve ona 5 dakikada nasıl çekeceğini öğretiyorum," dedi. Ardından Cook'a, "Sence sıradaki durağım neresi olmalı?" diye sordu. Apple CEO'sunun cevabı ise sosyal medyada yankı uyandırdı:



ÜNLÜ CEO'YA MİKROFON ŞAKASI

"Türkiye!" Bu cevap, Türkiye'deki Apple ve teknoloji tutkunları arasında heyecan yaratırken, Moretti'nin bir sonraki projesini Türkiye'de çekme ihtimali de gündeme geldi. Sohbetin en çok konuşulan bölümü ise mikrofon esprisi oldu.



Moretti, Cook'a mikrofon takmak istediğini belirtip, "Yeter ki Apple mikrofonu olmasın, hep sorun çıkarıyor!" diyerek herkesi güldürdü. Tim Cook, daha önce Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazası için, "Müthiş" demişti. Tim Cook, 2018 yılında verdiği bir röportajda Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söylemişti.

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