Sevinç Eratalay kimdir, kaç yaşında? Sevinç Eratalay neden gözaltına alındı?

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 14:45

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Sevinç Eratalay 'ın biyografisi merak ediliyor. Söz ve müziğini kendisinin üstlendiği eserlerinin yanı sıra Nazım Hikmet ve Enver Gökçe gibi şairlerin, şiirlerini de besteledi. Peki Sevinç Eratalay kimdir? İşte detaylar.

(Kaynak: Sosyal Medya)

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

1959 yılında Burdur'un Tefenni ilçesinde dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay, 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında konser veren Eratalay, Arif Sağ, Ahmet Koç, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya ve Selda Bağcan gibi isimlerle ortak çalışmalara imza attı.

Sanatçının eserleri arasında Eylem Güzeli, Akşam Erken İner Mapushaneye, Mahir'in Türküsü, Utangaç Vatanım ve Pankartlar gibi parçalar bulunuyor.