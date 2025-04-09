Samsun'da kan donduran olay! Cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra intihar süsü verdi

Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir ilkokulda öğretmen olan Tuba Günaydın ve annesi Sultan Günaydın arasında yaşanan tartışmada cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra bileğini kesip intihar süsü verdi. Gözaltına alınan annenin ifadesi kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 11:00

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Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Annesi tarafından öldürülen öğretmen Tuba Günaydın (DHA) Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.