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Samsun'da kan donduran olay! Cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra intihar süsü verdi

Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir ilkokulda öğretmen olan Tuba Günaydın ve annesi Sultan Günaydın arasında yaşanan tartışmada cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra bileğini kesip intihar süsü verdi. Gözaltına alınan annenin ifadesi kan dondurdu.

DHA
DHA
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Samsun’da kan donduran olay! Cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra intihar süsü verdi

Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Annesi tarafından öldürülen öğretmen Tuba Günaydın (DHA)Annesi tarafından öldürülen öğretmen Tuba Günaydın (DHA)

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

Kızını öldürüp intihar süsü veren Sultan Günaydın (DHA)Kızını öldürüp intihar süsü veren Sultan Günaydın (DHA)

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

Kızını öldürüp intihar süsü veren Sultan Günaydın (DHA)Kızını öldürüp intihar süsü veren Sultan Günaydın (DHA)

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Samsun'da kan donduran olay (DHA)Samsun'da kan donduran olay (DHA)

KAN DONDURAN İFADE!
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.