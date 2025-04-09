Diyarbakır'da doğuştan görme engelli Nisanur'un hayat tutkusu müzik!
Diyarbakır'da görme engelli doğan ve 4 ilik kanseri teşhisi konulan Nisanur Fidan (10), yaşama gitar çalarak tutunuyor.
Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde, Nursel ve Mahmut Fidan çiftinin görme engelli doğan ve 4 ilik kanseri teşhisi konulan kızları Nisanur (10), yaşama gitar çalarak tutunuyor. Tedavisi süren ve 1 yaşındaki erkek kardeşine de ilik kanseri teşhisi konulan Nisanur, "Oyuncak gitarla müziğe başladım. Müziğe tutkuyla başladım. Eğitim almak istiyorum" dedi. Nisanur, Haluk Levent'le konserde şarkı söylemişti.