Köpek balığını yakaladı hastalara dağıttı!

Akdeniz'de balık avına çıkan balıkçı, 400 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı. Kanser hastalarına köpek balığı etinin faydalı olduğunu öğrenen balıkçı Şahin Gökalp, ücretsiz olarak dağıttı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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Balıkçı Şahin Gökalp, arkadaşlarıyla birlikte Adana Yumurtalık'tan Akdeniz'e balık avlamak için açıldı. Ağlarına bir süre sonra 4.5 metre uzunluğunda 400 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını gören balıkçılar, sevinip ağı güçlükle çekerek köpek balığını gemiye çıkardı.



Gökalp, köpek balığının kanser hastalarına iyi geldiğini öğrenince onlara ücretsiz olarak dağıttı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, köpek balığının kanserden korunmaya yardımcı olabileceğine dair bilimsel açıdan kesin bir sonucun bulunmadığını söyledi.

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