Samsun'da tüyler ürperten vahşet: Öz kızını katledip intihar süsü verdi!

Sultan Günaydın, tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın’ı banyoda boğazını sıkıp boynunu kırarak katletti. Daha sonra da intihar süsü vermek için bileklerini kestiAncak morgdayken boynunda kırık tespit edildi. Sorgulanan anne, itiraf etti: Tartıştık öldürdüm .

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Tüyler ürperten vahşet, önceki gece Samsun Atakum'un Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandı.



Şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak görev yaptı. Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağına da kısmi felç geçiren genç kadın, annesi Sultan Günaydın (59) ile yaşamaya başladı. Anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi.



İLK BAŞTA İNTİHAR DÜŞÜNÜLDÜ

Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın'ın otopside boynunda kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan anne Sultan Günaydın sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde "Kızım bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dedi. Sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Tuba Günaydın'ın Malatya'da iken 6 Şubat depreminde 1 yıllık kirasını peşin verip açtığı Psikolojik Danışmanlık Kliniğinin yıkıldığı öğrenildi. Genç kadının bu yüzden maddi sıkıntılar yaşadığı belirlendi.

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