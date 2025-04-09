Bütün mahalle işaret diliyle anlaşıyor: Engelli olmayan neredeyse yok!

Samsun’daki Gökova Mahallesi’nde vatandaşların büyük çoğunluğunu sağır ve dilsizler oluşturuyor. Her evde birden fazla engelli birey bulunuyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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Samsun Alaçam'daki Gökova Mahallesi, sağır ve dilsiz sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor. Mahallede doğan yeni nesillerde de aynı engellerin görülüyor, bebekler sağır ve dilsiz olarak dünyaya geliyor. Mahalledeki vatandaşlar, büyük çoğunluğu işaret diliyle iletişim kuruyor. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.



"SAĞLAM İNSAN YOK"

Akraba evliliklerinin bu duruma sebep olduğu ihtimali üzerinde durulsa da, mahalle sakinleri farklı nedenlerin de etkili olabileceğini söylüyor. Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok" dedi.



Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Satı Tozun, "4 engelli çocuğum var. Çocuğumun da 3 çocuğu var, hepsi sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var. Bu köy tamamen engelli dolu" diye konuştu. Muhtar Eyüp Tozan, "Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız sudan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. Rahmi Çizin, "Mahallemizde toplamda 48 engelli birey var. Hepsi bakıma muhtaç. Suyumuz yok, sıkıntıdayız" şeklinde konuştu.

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