Antalya'da eşini katleden koca dileme cihazı yerleştirmiş!
Antalya'da eşiyle arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıkan Abdullah Poyraz, tabancayla ateş yağdırdı. Ömür boyu hapis istmeiyle yargılanan Poyraz'ın eşinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiği belirtildi.
Antalya Muratpaşa'da 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz (39) ile eşi Abdullah Poyraz (56) arasında, kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Gözü dönen koca, tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, kurtarılamadı.
Tutuklanan cani hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, Abdullah Poyraz'ın, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiği belirtildi.