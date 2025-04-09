Ataşehir'de özel hastane skandalı: Paraya ihtiyacı olan kadınları tuzağa düşürdüler!

Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniği, paraya ihtiyacı olan kadınları kandırdı. ABD’de 20 bin liraya usulsüz yumurtalık satışı yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniği, CIMER üzerinden yapılan şikayet sonucu ortaya çıkan bir skandalla anıldı. İddiaya göre poliklinik, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi.



İlaçları 2 hafta süresince kullanan kadınlar, ABD'ye gönderildi. Hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurtalık satışı yapıldı. Kadınlaraysa 20-40 bin lira para teklifi sunuldu. 20-30 yaş kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin ABD'deki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. ARZU KAYA

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN