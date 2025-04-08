Yozgat'ta iç organları dışarıda doğan Ebrar Bebek tedavinin ardından sağlığına kavuştu!

Yozgat'ta iç organları dışarıda doğan Ebrar bebek, 70 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Yozgat'ta yaşayan Furkan (28) ve Ayten Kaygısız (27) çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almanın hayalini kurmaya başladı. Ancak başvurdukları hastanede kızları Ebrar Liya'ya omfalosel (Anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında bağırsak, karaciğer, mesane, mide gibi organlarının karın duvarının dışında gelişmesi) tanısı konuldu.



Doktorlar, bebeğin yaşama şansı olmadığını, gebeliğin sonlandırılmasını önerdi. Umutsuzluğa kapılmayan Kaygısız çifti, Kayseri'de çocuk cerrahi uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler ile irtibata geçti.



Doktor, ekibiyle 33 haftalıkken 2 kilo 200 gram doğan Ebrar Liya'nın karın duvarı dışında gelişen ve ince bir zarın çevrelediği organlarını 3 zorlu ameliyatın ardından içe yerleştirdi. 70 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan bebeklerini kucaklarına alan çift, büyük mutluluk yaşadı.

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