Mardin’de feci kaza: 2 yaşındaki bebek öldü!

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 09:52

Mardin 'de Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü.

Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü. (Fotoğraf: DHA)

BEBEK ÖLDÜ ANNE VE BABA YARALI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü. (Fotoğraf: DHA)

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.