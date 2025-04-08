Mardin'de feci kaza: 2 yaşındaki bebek öldü!
Mardin'de Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü, anne ve babası yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Mardin'de Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BEBEK ÖLDÜ ANNE VE BABA YARALI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.